Названа провоцирующая инсульт ночная привычка

Кардиолог Эхимен Анени предупредил, что привычка спать ночью под источником искусственного света может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этой опасной привычке он поговорил с Huffington Post.

Анени отметил, что недавно в журнале JAMA Network Open было опубликовано исследование, которое показало: сон при свете провоцирует развитие сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, инфаркта миокарда и инсульта.

По словам врача, все дело в том, что воздействие света может привести к нарушению циркадного ритма и сократить продолжительность сна. При этом известно, что недостаток сна или его нарушения действительно связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор также обратил внимание на то, что женщины более чувствительны к связанным с освещением нарушениям циркадного ритма, чем мужчины. По его словам, у женщин, работающих в ночную смену, частота возникновения сердечной недостаточности выше, чем у мужчин.

Ранее кардиолог Ливия Сант’Ана предупредила, что вред от малоподвижного образа жизни сопоставим с вредом от сигарет. По ее словам, человеческое тело создано для движения.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
