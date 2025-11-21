В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе

Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора.
Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что нововведение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах.
Издание подчеркивает, что Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для этого вида транспорта хотя бы на определенный временной период.
Ранее глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что рассчитывать на скорое оживление продаж новых автомобилей на российском рынке не стоит, новый утильсбор еще продолжительное время будет оказывать негативное влияние на реализацию.
Новости по теме
- Покатался на ВАЗе: 15-летнего пензенца подозревают в угоне
- Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос
- В 2026 году пензенцы могут остаться без такси
- Налоговая реформа: в Пензе ждут сокращения числа предпринимателей
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- Назван размер вклада, с которого не надо платить налог
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
Последние новости
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
- Россиян предупредили о сокращении грибных дождей
- Названа провоцирующая инсульт ночная привычка
- Россиянам назвали способы избежать штрафов за гирлянды в машине
- В России перечислили испытывающие самый острый кадровый голод отрасли
- Описан вкус самой дорогой чашки кофе в истории
- В России проведут эксперимент по маркировке колбасы
- Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос
- В России стали массово закрываться книжные магазины
- Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!