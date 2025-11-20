Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина

Домик Деда Мороза, традиционно появляющийся на площади Ленина в преддверии новогодних праздников, начнет работать с 14 декабря, рассказали в городском управлении культуры.
Вплоть до 10 января маленькие пензенцы могут бесплатно общаться с волшебником, приемная открыта с 17:00 до 18:00. Как правило, дети читают стихи и получают за это конфеты. Прошлой зимой избушку посетили более 5 000 ребят.
Также на срубе обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями.
Дом Деда Мороза - это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м. В сезоне-2024/2025 за ее монтаж и обслуживание заплатили 250 000 рублей. По завершении новогодней кампании избушку разбирают, на эти работы выделяют дополнительные средства.
Дедов Морозов дети увидят и на традиционном шествии. Оно намечено на 15:00 13 декабря. Сказочные персонажи пройдут от главного городского фонтана до площади Ленина.
Принять участие в шествии может каждый желающий, регистрироваться для этого не нужно, пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении культуры.
