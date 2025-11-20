Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России

Ситуация с менингококковой инфекцией в России на данный момент стабильна. Об этом говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».
«С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено», - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость менингитом сосредоточена в нескольких регионах страны. Там принимаются профилактические меры. На данный момент ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости.
Роспотребнадзор посоветовал для минимизации рисков заболевания соблюдать правила личной гигиены, регулярно убираться и проветривать помещения, а также избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки инфекции.
Ранее стало известно о вспышке в Петербурге заболеваемости менингитом. Рост выявленных случаев связали с мигрантами. Отмечается, что в прошлом менингококковая инфекция встречалась в детских садах и школах, однако теперь ей все чаще болеют взрослые.
