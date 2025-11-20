В стране и мире

Описан вкус самой дорогой чашки кофе в истории

Главный бариста дубайского кафе Julith Coffee описал вкус их нового кофе, чашка которого стоит 3,6 тысячи дирхамов (80 тысяч рублей). Об этом пишет Caterer Middle East.

Новинку готовят из кофейных зерен Geisha линии Nido 7 - редкого сорта, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в западной Панаме. Каждая партия (микролот) дает лишь несколько килограммов зерен за урожай. Это и делает чашку этого кофе самой дорогой в истории.

Специалист по приготовлению кофе Серкан Сагсоз рассказал, что в напитке можно различить ноты жасмина, апельсина и бергамота. Кофе также отличается привкусом абрикоса и персика. Сагсоз сравнил его вкус с медом. По его словам, кофе Nido 7 Geisha нежный и сладкий, в нем нет никакой горечи.

Дорогой напиток удалось попробовать и журналисту из издания Condé Nast Traveler. Он также назвал его вкус нежным и отметил в нем цветочные и цитрусовые оттенки - «почти чайные».

На конкурсе спешелти кофе Best of Panama Nido 7 набрал 98 баллов. До этого рекордом были 96,5 балла.

Ранее сообщалось, что британский фуд-блогер попробовал самый дорогой сэндвич в стране, который продают в ресторане известного повара Гордона Рамзи, и описал ощущения. По словам мужчины, он имел «невероятно приятный запах» и «чрезвычайно насыщенный» вкус.

Источник — lenta.ru
