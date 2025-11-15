Россиян предупредили о волне сокращений с начала года

15.11.2025 | 11:20

В первом полугодии 2026 года россиян ожидает очередная волна сокращений, а увольнять сотрудников начнут с января. Об этом в комментарии «Газете.Ru» предупредил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

По его словам, сокращения приобретают все более массовый характер и новая волна оптимизаций неизбежна. Финансист назвал происходящее закономерным, ведь если экономика замедляется, а возможностей для инвестиций и активного развития нет, то бизнес начинает выживать. В таких условиях первым делом начинается работа по сохранению операционной устойчивости.

«Один из первых и наиболее эффективных антикризисных инструментов менеджера - это сокращение издержек на персонал», - объяснил Целищев.

В наибольшей степени увольнения, по мнению эксперта, коснутся добычи и транспортировки ресурсов, банковского сектора, смежных экспортно ориентированных отраслей, а также сотрудников сферы маркетинга, вспомогательных специалистов и административного персонала. То есть под угрозой сотрудники, без которых базовая деятельность продолжится.

Дополнительным фактором, обеспечивающим увольнения, он назвал внедрение технологий искусственного интеллекта, что может ударить по ряду специальностей.

Меньше всего беспокоиться стоит представителям профессий, требующих сложного интеллектуального и эмоционального участия, - это юристы, психологи, консультанты. Речь идет о сферах, где ценность создается за счет доверия, опыта и индивидуальных решений.

В последнее время новости о грядущих сокращениях персонала из крупных компаний подтвердили РЖД и крупнейший в России производитель вагонов «Уралвагонзавод».

Ранее опрос SuperJob показал, что за введение четырехдневной рабочей недели на постоянной основе выступают 51 процент экономически активных россиян, против - 22 процента.

Источник фото - pxhere.com.