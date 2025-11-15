В стране и мире

Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили

Россияне из-за шринкфляции и уловок продавцов потеряли триллион рублей. Так убытки оценили аналитики Союза потребителей Российской Федерации (СПРФ).

Как отмечают эксперты, производители идут на различные уловки: сокращают объем упаковок при прежней цене, указывают вместо цены за упаковку стоимость «за 100 граммов», а также манипулируют «акционными» ценами - когда крупно выделена «специальная» цена, а реальная (без скидки) указана мелким шрифтом.

«Эти методы формируют иллюзию выгодной покупки, тогда как фактически покупатель теряет деньги. И это все не маркетинговые уловки, а злоупотребление доверием и прямое введение потребителя в заблуждение», - предупреждают в СПРФ.

Большинство россиян просто не замечают, что платят прежнюю сумму, но за меньшее количество продукта. Их потери составляют до 3 процентов купленных продуктов. Поэтому СПРФ предложили председателю правительства России Михаилу Мишустину обязать продавцов указывать на ценниках стоимость товара в перерасчете на килограмм или литр и закрепить стандарт оформления ценников. Это не потребует от бизнеса значительных затрат, но обеспечит прозрачность ценообразования и защиту покупателей от скрытых манипуляций.

Ранее депутаты фракции «Справедливой России» предложили запретить торговым сетям большие наценки на товары. Депутаты захотели ограничить наценки в магазинах 15 процентами. Такое решение они обосновывают следованием указу президента о стабилизации стоимости продовольственных товаров.

Источник — lenta.ru
