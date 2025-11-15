Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили

Россияне из-за шринкфляции и уловок продавцов потеряли триллион рублей. Так убытки оценили аналитики Союза потребителей Российской Федерации (СПРФ).
Как отмечают эксперты, производители идут на различные уловки: сокращают объем упаковок при прежней цене, указывают вместо цены за упаковку стоимость «за 100 граммов», а также манипулируют «акционными» ценами - когда крупно выделена «специальная» цена, а реальная (без скидки) указана мелким шрифтом.
«Эти методы формируют иллюзию выгодной покупки, тогда как фактически покупатель теряет деньги. И это все не маркетинговые уловки, а злоупотребление доверием и прямое введение потребителя в заблуждение», - предупреждают в СПРФ.
Большинство россиян просто не замечают, что платят прежнюю сумму, но за меньшее количество продукта. Их потери составляют до 3 процентов купленных продуктов. Поэтому СПРФ предложили председателю правительства России Михаилу Мишустину обязать продавцов указывать на ценниках стоимость товара в перерасчете на килограмм или литр и закрепить стандарт оформления ценников. Это не потребует от бизнеса значительных затрат, но обеспечит прозрачность ценообразования и защиту покупателей от скрытых манипуляций.
Ранее депутаты фракции «Справедливой России» предложили запретить торговым сетям большие наценки на товары. Депутаты захотели ограничить наценки в магазинах 15 процентами. Такое решение они обосновывают следованием указу президента о стабилизации стоимости продовольственных товаров.
Новости по теме
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Магазинам могут запретить продавать готовую еду
- На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд
- Облик магазина, который построят на улице Свердлова, согласовали
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами
- Рост цен на бензин в Пензе связали с осенними полевыми работами
- Кузнечанину грозит срок за подаренный возлюбленной парфюм
- Что делать, если маркетплейс нарушил права покупателя?
- Безработный пензенец обокрал три сетевых магазина
Последние новости
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Раскрыты неожиданные опасности для россиян из-за ограничения работы сим-карт
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?
- Раскрыт мотив подростка-поджигателя в московском ТЦ «Авиапарк»
- Россиянам дали советы по увлажнению воздуха в квартире
- Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании сновидений
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!