«Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

14.11.2025 | 12:55

В России планируют призвать резервистов. По имеющейся информации, этот призыв может затронуть около четырех тысяч человек.

Кто такие резервисты?

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский разъяснил, кто относится к категории резервистов.

«Резервисты - это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», - пояснил он.

Цимлянский отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Главным отличием резервистов от контрактников является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы.

Куда направят призванных резервистов?

Предполагается, что призванные резервисты будут заниматься обороной критически важных объектов - электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов по всей стране. Уточняется, что проходить службу резервисты будут в своих регионах. Перед этим они пройдут обучение.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что резервисты не будут служить только в своем регионе. Однако, по его словам, служба в пределах своего региона будет в приоритете.

Из резервистов составят мобильные группы по три человека. В каждой группе будет водитель, пулемётчик и старший экипажа, подключенный к локаторам. Уточняется, что «костяк» планируют сформировать из бывших сотрудников полиции и Росгвардии.

Группам выдадут современное обмундирование и вооружат проверенными боевым опытом пулеметами Калашникова, ДП-27 и ДПМ - для сбивания вражеских дронов, летящих на низкой высоте. Зарплаты проходящих службу будут начинаться от 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона и звания, пишет Mash.

Первые добровольческие отряды уже начали формировать на базе подразделений «Барс». На сегодняшний день формирования созданы в Нижегородской и Ленинградской областях. Также сообщалось, что минимум в 19 регионах России начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов, в том числе - в Пермском крае, Татарстане, Башкирии, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областях.

Путин подписал закон о сборе резервистов

Законопроект о привлечении россиян, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы 24 октября. Госдума приняла его во втором и в третьем, окончательном чтении в конце октября. В начале ноября закон подписал президент России Владимир Путин.

«Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов», - сказано в документе.

До этого применение подразделений, укомплектованных резервистами, было возможно лишь в период мобилизации или военного времени.