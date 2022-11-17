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Больных водителей начнут сдавать

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В Государственной думе РФ в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных»

В соответствии с текстом документа, Минздрав будет предоставлять МВД информацию об изменении в состоянии здоровья водителей, чтобы своевременно отстранять от управления автомобилями тех, у кого есть медицинские противопоказания к вождению.

В настоящее время законодательством установлена обязанность для водителей, не осуществляющих профессиональную деятельность по управлению транспортными средствами, прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств при истечении 10-летнего срока действия водительского удостоверения, однако отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания либо ранее не выявлявшиеся медицинские показания или медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских удостоверений.

По мнению инициаторов законопроекта, такое положение дел является недопустимым и негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

«В течение последних пяти лет подразделениями Госавтоинспекции на основании судебных решений о прекращения права на управление транспортными средствами лицам, имеющим заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортными средствами, было аннулировано более 105,4 тыс. водительских удостоверений. Указанное создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан», - сказано в пояснительной записке к документу.

Следующее рассмотрение законопроекта в Государственной думе РФ запланировано на декабрь 2022 года.

Если документ будет принят, то при выявлении у пациента (водителя транспортного средства – прим. редакции), заболевания, являющегося медицинским противопоказанием или ограничением к управлению транспортным средством, информация об этом будет фиксироваться в федеральном реестре документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

По словам министра внутренних дел Игоря Зубова, такого пациента будут отправлять для прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования к профильному специалисту.

«Если заболевание подтвердится, об этом также проинформируют МВД. Ведомство, в свою очередь, аннулирует водительские права этого человека. Такие же последствия ожидают водителей, которые не придут на назначенное медосвидетельствование», - уточнил Зубов.

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