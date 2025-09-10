Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

10.09.2025 | 13:33

В России за поцелуи в общественном месте можно получить штраф или арест до 15 суток. Об этом напомнила гражданам юрист Яна Бондаренко, ее слова о наказании приводит Telegram-канал «Shot проверка».

Она пояснила, что поцелуи могут быть расценены не только, как проявление чувств, но и как мелкое хулиганство. Эксперт отметила, что за поцелуи вне дома можно нарваться на штраф от 500 до 1500 рублей. Кроме того, за бурные чувства можно попасть в полицию на 15 суток.

Как утверждает Бондаренко, недовольные окружающие могут заснять момент с поцелуем в метро, парках, кинотеатрах на камеру и предъявить оперативникам.

До этого сообщалось, что россиянин привез из Дубая подарки жене и нарвался на миллионный штраф. Мужчина спрятал кольца и браслет под стельками обуви.

Экспертиза показала, что драгоценности были новыми, их изготовили из золота 750 пробы. Ювелирные изделия у гражданина изъяли.