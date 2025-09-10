Топливный кризис в регионах России усилился

10.09.2025 | 13:40

Перебои с бензином зафиксировали более чем в 10 регионах России. Об усиливающемся топливном кризисе со ссылкой на участников рынка сообщает газета «Известия».

Ранее проблемы отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, но сейчас нехватка топлива зафиксирована также в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Независимые автозаправочные станции (АЗС) жалуются, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель, из-за чего некоторые заправки приходится закрывать.

«Нехватка высокооктановых бензинов обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок», - сказал «Известиям» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, сначала проблема нехватки топлива носила локальный характер, но теперь с дефицитом сталкиваются все больше регионов - от самых удаленных - и до европейской части России. В то же время проблема касается именно независимых АЗС - тех, что не имеют доступа к собственным добывающим мощностям и хранилищами, и которые вынуждены покупать топливо на бирже.

После новости о совещании в правительстве с участием глав крупнейших нефтяных компаний котировки бензина в России ненадолго пошли вниз, однако вскоре рост возобновился. Накануне, 4 сентября, биржевая стоимость АИ-95 обновила исторический максимум и в моменте составила около 82,38 тысячи рублей за тонну. Бензин АИ-92 дорожал на 0,75 процента, до 70,65 тысячи.

К числу основных причин подобной динамики эксперты относят проведение ремонтных работ на пострадавших от атак украинских беспилотников НПЗ, а также трудности с доставкой топлива в регионы. Волатильности ценам, добавляет ажиотажный спрос участников рынка. По словам аналитиков, в рамках действующей модели биржевых торгов желающих купить топливо насчитывается больше тысячи, а предлагаемые объемы крайне малы, чтобы удовлетворить всех.