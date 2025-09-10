В стране и мире

Топливный кризис в регионах России усилился

Печать
Telegram

Перебои с бензином зафиксировали более чем в 10 регионах России. Об усиливающемся топливном кризисе со ссылкой на участников рынка сообщает газета «Известия».

Ранее проблемы отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, но сейчас нехватка топлива зафиксирована также в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Независимые автозаправочные станции (АЗС) жалуются, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель, из-за чего некоторые заправки приходится закрывать.

«Нехватка высокооктановых бензинов обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок», - сказал «Известиям» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, сначала проблема нехватки топлива носила локальный характер, но теперь с дефицитом сталкиваются все больше регионов - от самых удаленных - и до европейской части России. В то же время проблема касается именно независимых АЗС - тех, что не имеют доступа к собственным добывающим мощностям и хранилищами, и которые вынуждены покупать топливо на бирже.

После новости о совещании в правительстве с участием глав крупнейших нефтяных компаний котировки бензина в России ненадолго пошли вниз, однако вскоре рост возобновился. Накануне, 4 сентября, биржевая стоимость АИ-95 обновила исторический максимум и в моменте составила около 82,38 тысячи рублей за тонну. Бензин АИ-92 дорожал на 0,75 процента, до 70,65 тысячи.

К числу основных причин подобной динамики эксперты относят проведение ремонтных работ на пострадавших от атак украинских беспилотников НПЗ, а также трудности с доставкой топлива в регионы. Волатильности ценам, добавляет ажиотажный спрос участников рынка. По словам аналитиков, в рамках действующей модели биржевых торгов желающих купить топливо насчитывается больше тысячи, а предлагаемые объемы крайне малы, чтобы удовлетворить всех.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте