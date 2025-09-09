Раскрыта неожиданная причина роста ожирения в мире

09.09.2025 | 16:04

Ученые выяснили, что глобальное потепление может косвенно способствовать увеличению числа случаев ожирения. Исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показало: в жаркие дни люди чаще выбирают газированные напитки, соки и мороженое, что приводит к росту потребления сахара.

Анализ данных о покупках более чем за 15 лет показал: каждый дополнительный градус в пределах 12–30 °C добавляет 0,7 грамма сахара в рацион в день. Особенно подвержены этому люди с низкими доходами, у которых уже ограничен доступ к здоровым продуктам.

По подсчетам исследователей, в условиях «наихудшего сценария» изменения климата к концу века ежедневное потребление сахара у наиболее уязвимых групп может вырасти на 5 граммов. Это существенно увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые предупреждают: рост температур усиливает и без того высокую нагрузку на системы здравоохранения, ведь сахар уже сегодня является одним из ключевых факторов глобальной эпидемии ожирения.

