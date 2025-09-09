В стране и мире

Раскрыта неожиданная причина роста ожирения в мире

Ученые выяснили, что глобальное потепление может косвенно способствовать увеличению числа случаев ожирения. Исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показало: в жаркие дни люди чаще выбирают газированные напитки, соки и мороженое, что приводит к росту потребления сахара.

Анализ данных о покупках более чем за 15 лет показал: каждый дополнительный градус в пределах 12–30 °C добавляет 0,7 грамма сахара в рацион в день. Особенно подвержены этому люди с низкими доходами, у которых уже ограничен доступ к здоровым продуктам.

По подсчетам исследователей, в условиях «наихудшего сценария» изменения климата к концу века ежедневное потребление сахара у наиболее уязвимых групп может вырасти на 5 граммов. Это существенно увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые предупреждают: рост температур усиливает и без того высокую нагрузку на системы здравоохранения, ведь сахар уже сегодня является одним из ключевых факторов глобальной эпидемии ожирения.

Ранее исследователи показали, что длительное воздействие жары способно серьезно снижать способности детей к обучению, особенно у школьников из бедных районов.

