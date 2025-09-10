В стране и мире

Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сахар мгновенно повышает концентрацию внимания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Вялов россиянам, необходимо взять один стик с сахаром, высыпать в рот и держать его там, не разжевывая и не проглатывая. Так головной мозг обеспечивается энергией для эффективной работы.

Врач отметил, что сахар в настоящее время сильно демонизируют, но вредно лишь чрезмерное употребление этого продукта. Таким образом, этот лайфхак не подходит для регулярного применения.

Стик с сахаром стоит использовать исключительно перед важными событиями, когда необходимо срочно взбодриться, заключил Вялов.

Ранее диетолог Татьяна Гудожникова рассказала, как избавиться от запора. По ее словам, для этого необходимо снизить потребление кофеина.

Источник — lenta.ru
