Назван способ вычислить ложь всего по двум словам

Адвокат Джефферсон Фишер назвал способ вычислить ложь всего по двум словам, которыми злоупотребляют обманщики. Его цитирует издание Mirror.

По словам Фишера, лжецы часто используют слова «никогда» и «всегда».

«Никогда - это крайность. Крайности - это явный признак того, что они вам говорят неправду», - рассказал он. Также адвокат предложил переспросить вероятного лжеца, действительно ли он никогда не делает того, о чем заявляет. «Чаще всего они начнут заявлять: "Я имею в виду, что иногда мне это нравится". Затем они приходят в себя и продолжают: "Я имею в виду, что иногда я это делаю, а иногда - нет"», - привел пример он.

По словам Фишера, молчание может быть мощным инструментом в разговоре, когда имеешь дело с нечестным человеком. «Молчание - главный враг лжецов, потому что у них в голове есть заготовки для вас», - сказал он.

Ранее адвокат по бракоразводным процессам Джеймс Секстон заявил, что среди изменников распространена одна нелепая ошибка. Как поиронизировал Секстон, многие измены раскрываются благодаря основателю Apple Стиву Джобсу.

Источник — lenta.ru
