В России захотели полностью запретить электросамокаты в нескольких местах

В России предложили полностью запретить движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи школ, детских садов, училищ, поликлиник и других детских учреждений.

Инициатива принадлежит депутату муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председателю Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаилу Ветрову, сообщает RT.

Обращение Ветров направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову. Депутат отметил, что электросамокаты остаются одной из главных проблем на дорогах и тротуарах российских городов.

Он также предложил запретить парковки и аренду таких транспортных средств рядом с детскими объектами.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - за правду» Сергей Миронов предложил полностью запретить в России прокат электросамокатов. Он считает, что использование СИМ неопытными пользователями создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Источник — lenta.ru
