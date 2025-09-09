Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

09.09.2025 | 16:00

Самым благоприятным периодом для смены работы является конец года. Такие сроки назвала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, ее слова приводит RT.

Как отметила специалист, в конце года на рынке труда идеальные условия для поиска работы создают сразу несколько благоприятных факторов.

«После летнего спада, связанного с сезоном отпусков, сентябрь и октябрь становятся месяцами активного рекрутинга. Компании возвращаются к полноценной работе, утверждают бюджеты и бизнес-планы на следующий год, что приводит к открытию новых вакансий. Руководители и HR-специалисты настроены на быстрое закрытие позиций, чтобы укомплектовать штат до конца года», - пояснила Бухвалова.

Сложившееся мнение, что ноябрь и декабрь — менее активные месяцы для поиска работы, ошибочно. В это время бизнес пытается освоить выделенный на наем бюджет до конца финансового года и сформировать команды на следующий год. Некоторые фирмы рассчитывают подготовить сотрудников к работе уже в январе. При этом конкуренция между соискателями снижается: часть работодателей откладывают рекрутинг, что повышает шансы проявить себя и получить выгодное предложение.

Ранее почти половина (48 процентов) россиян старше 50 лет пожаловались на трудности при поиске работы, связанные в том числе с небольшим количеством доступных вакансий. Каждый восьмой (13 процентов) заявил, что даже приходилось скрывать при трудоустройстве свой возраст. При этом большинство (78 процентов) россиян старшего и среднего возраста намерены не уходить на пенсию и работать как можно дольше.