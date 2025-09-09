В стране и мире

Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

Самым благоприятным периодом для смены работы является конец года. Такие сроки назвала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, ее слова приводит RT.

Как отметила специалист, в конце года на рынке труда идеальные условия для поиска работы создают сразу несколько благоприятных факторов.

«После летнего спада, связанного с сезоном отпусков, сентябрь и октябрь становятся месяцами активного рекрутинга. Компании возвращаются к полноценной работе, утверждают бюджеты и бизнес-планы на следующий год, что приводит к открытию новых вакансий. Руководители и HR-специалисты настроены на быстрое закрытие позиций, чтобы укомплектовать штат до конца года», - пояснила Бухвалова.

Сложившееся мнение, что ноябрь и декабрь — менее активные месяцы для поиска работы, ошибочно. В это время бизнес пытается освоить выделенный на наем бюджет до конца финансового года и сформировать команды на следующий год. Некоторые фирмы рассчитывают подготовить сотрудников к работе уже в январе. При этом конкуренция между соискателями снижается: часть работодателей откладывают рекрутинг, что повышает шансы проявить себя и получить выгодное предложение.

Ранее почти половина (48 процентов) россиян старше 50 лет пожаловались на трудности при поиске работы, связанные в том числе с небольшим количеством доступных вакансий. Каждый восьмой (13 процентов) заявил, что даже приходилось скрывать при трудоустройстве свой возраст. При этом большинство (78 процентов) россиян старшего и среднего возраста намерены не уходить на пенсию и работать как можно дольше.

Источник — lenta.ru
