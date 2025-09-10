В стране и мире

Россиянам напомнили об уголовной ответственности за рассказанный анекдот

Россиянам напомнили об уголовной ответственности за рассказанный анекдот. Об этом рассказала изданию «Абзац» представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.

Она сообщила, что даже за матерный анекдот, озвученный в публичном месте, можно быть привлеченным к административной ответственности.

Если шутка затрагивает конкретного человека или религиозные чувства, ответственность ужесточается, пояснила она.

Под статью Уголовного кодекса можно попасть, если рассказывать анекдоты, разжигающие ненависть. Строже всего российским законодательством караются анекдоты, оправдывающие терроризм. «Это уже статья 205.2 УК РФ, где речь идет о сроках до семи лет лишения свободы», - предостерегла юрист.

В августе в России запретили известный мем про цыган из фильма с участием британского актера Джейсона Стэйтема. Ранее в том же месяце суд признал оскорбительным слово «хохлы».

Источник — lenta.ru
