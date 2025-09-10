Россиянам назвали необычный способ справиться с тошнотой

10.09.2025 | 13:41

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный способ справиться с тошнотой. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, за ощущение тошноты в организме человека отвечают блуждающий нерв, идущий от мозга к брюшной полости, и тройничный нерв, который огибает практически всю поверхность лица.

Агапкин уточнил, что раздражение холодом зон, к которым близок тройничный нерв: лба, верхней челюсти и нижней челюсти - помогает подавить рвотную реакцию.

Чтобы достичь этого эффекта, доктор посоветовал прикладывать к лицу холодные компрессы или подставлять лицо под холодный воздух.

