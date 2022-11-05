Срочникам отвели роль резерва

05.11.2022 | 08:16

В России полным ходом идёт осенний призыв. С 1 ноября по 31 декабря в ряды вооруженных сил РФ будет призвано 120 000 человек.

Генерал Владимир Болдырев назвал задачи, которые будут поставлены перед срочниками осеннего призыва, сообщает URA.ru.

Военачальник отметил, что новые военнослужащие в первую очередь заменят тех, кто отправился домой в связи с окончанием срока срочной службы.

«Это давно спланировано в Генеральном штабе. Кто-то увольняется, на их место и должности приходят призываемые солдаты и [они к этому] готовятся. 120 тысяч человек будут направлены в самые различные рода и виды Вооруженных сил. При этом число срочников постоянно уменьшается, так как некоторые подписывают контракт с армией», — заявил военачальник.

Владимир Болдырев рассказал, что граждане, которые будут призваны на срочную службу в рамках осеннего призыва, должны стать специалистами будущего резерва армии России.

«Задачи те же, что стояли в мирное время. В течение года нужно подготовить солдат к определенным специальностям, чтобы в будущем это был подготовленный резерв и надежные защитники родины. Они будут готовиться как специалисты для будущего резерва. При этом объявлено, что солдаты срочной службы на фронт отправляться не будут», - выразил мнение генерал армии Болдырев.

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли, чем могут быть заняты срочники во время прохождения службы.