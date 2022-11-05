В стране и мире

Срочникам отвели роль резерва

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России полным ходом идёт осенний призыв. С 1 ноября по 31 декабря в ряды вооруженных сил РФ будет призвано 120 000 человек.

Генерал Владимир Болдырев назвал задачи, которые будут поставлены перед срочниками осеннего призыва, сообщает URA.ru.

Военачальник отметил, что новые военнослужащие в первую очередь заменят тех, кто отправился домой в связи с окончанием срока срочной службы.

«Это давно спланировано в Генеральном штабе. Кто-то увольняется, на их место и должности приходят призываемые солдаты и [они к этому] готовятся. 120 тысяч человек будут направлены в самые различные рода и виды Вооруженных сил. При этом число срочников постоянно уменьшается, так как некоторые подписывают контракт с армией», — заявил военачальник.

Владимир Болдырев рассказал, что граждане, которые будут призваны на срочную службу в рамках осеннего призыва, должны стать специалистами будущего резерва армии России.

«Задачи те же, что стояли в мирное время. В течение года нужно подготовить солдат к определенным специальностям, чтобы в будущем это был подготовленный резерв и надежные защитники родины. Они будут готовиться как специалисты для будущего резерва. При этом объявлено, что солдаты срочной службы на фронт отправляться не будут», - выразил мнение генерал армии Болдырев.

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли, чем могут быть заняты срочники во время прохождения службы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — URA.news
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте