В стране и мире

Любителей кофе предупредили о риске

Диетолог Бини Суреш предупредила, что у любителей кофе повышается риск развития дефицита витаминов. Об этом сообщает издание Infobae.

Суреш пояснила, что если употреблять кофе с продуктами, которые богаты железом, то усвоение этого микроэлемента снизится на 30-40 процентов. Также данный напиток усиливает выведение из организма витамина C и группы B, кальция и магния, подчеркнула она.

Однако дефицита витаминов можно избежать, заверила диетолог. Для этого необходимо пить кофе как минимум за один час до или после еды. Кроме того, нужно ограничить потребление этого напитка до трех чашек в день.

При этом в меню стоит включать как можно больше продуктов, богатых перечисленными полезными веществами, добавила Суреш.

Ранее диетолог Блейк Ливингуд рассказал об альтернативах энергетикам. Так, он посоветовал заменить их на огурцы.

Источник — lenta.ru
