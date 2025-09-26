Кариес едва не стоил студентке жизни

26.09.2025 | 13:08

Кариес едва не стоил студентке из Великобритании Кейтлин Де Блик жизни. Историю девушки опубликовало издание Independent.

Летом 2021 года Кейтлин, которой на тот момент было 16 лет, пришла на прием в стоматологическую клинику с жалобой на треснувший зуб и боль. Врач, к которому она обращалась и раньше, очистил зуб от кариеса и поставил пломбу.

«Через несколько недель у меня начались сильные боли, одна сторона лица распухла. В клинике сказали, что у меня сильный абсцесс на задней поверхности зуба, и порекомендовали несколько недель принимать антибиотики», - рассказала она.

Через несколько дней отек распространился на горло, британке стало трудно дышать. Обратившись в центр неотложной стоматологической помощи, девушка узнала, что лечение было проведено неправильно. В центре ей сообщили, что зуб требует немедленного удаления - абсцесс мог лопнуть и вызвать угрожающий жизни сепсис. Состояние Кейтлин было настолько серьезным, что ей провели операцию под общим наркозом. Врачи удалили зуб и провели наружное дренирование абсцесса, в результате чего у нее на несколько недель осталась болезненная открытая рана и шрам размером с монету.

Девушка обратилась в суд и в январе 2025 года получила компенсацию в размере 26 000 фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей). Стоматолог, лечивший ей кариес изначально, был уволен.

