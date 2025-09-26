Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Кариес едва не стоил студентке жизни

Печать
Telegram

Кариес едва не стоил студентке из Великобритании Кейтлин Де Блик жизни. Историю девушки опубликовало издание Independent.

Летом 2021 года Кейтлин, которой на тот момент было 16 лет, пришла на прием в стоматологическую клинику с жалобой на треснувший зуб и боль. Врач, к которому она обращалась и раньше, очистил зуб от кариеса и поставил пломбу.

«Через несколько недель у меня начались сильные боли, одна сторона лица распухла. В клинике сказали, что у меня сильный абсцесс на задней поверхности зуба, и порекомендовали несколько недель принимать антибиотики», - рассказала она.

Через несколько дней отек распространился на горло, британке стало трудно дышать. Обратившись в центр неотложной стоматологической помощи, девушка узнала, что лечение было проведено неправильно. В центре ей сообщили, что зуб требует немедленного удаления - абсцесс мог лопнуть и вызвать угрожающий жизни сепсис. Состояние Кейтлин было настолько серьезным, что ей провели операцию под общим наркозом. Врачи удалили зуб и провели наружное дренирование абсцесса, в результате чего у нее на несколько недель осталась болезненная открытая рана и шрам размером с монету.

Девушка обратилась в суд и в январе 2025 года получила компенсацию в размере 26 000 фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей). Стоматолог, лечивший ей кариес изначально, был уволен.

Ранее стоматолог-гигиенист Криста Амбрусон назвала главную ошибку при использовании электрической зубной щетки. По словам медика, ее нельзя применять так же, как обычную, потому что это может навредить деснам и эмали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети