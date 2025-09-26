В стране и мире

Россиянам назвали способ выжить при отравлении паленым алкоголем

Практически единственным способом самопомощи в случае отравления поддельным алкоголем является употребление этанола, рассказал «Ленте.ру» нарколог Руслан Исаев. Он также подчеркнул, что в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь.

«Во-первых, если известно, что человек выпил метанол, нужно сразу же вызывать скорую помощь. Метанол — это сильный яд, прием внутрь может привести к слепоте, тяжелому поражению органов и смерти, — сказал врач. — Во-вторых, найти другой алкогольный напиток, в котором гарантированно содержится этанол».

Этанол, по словам Исаева, действительно является антидотом в случае отравления метанолом. Он добавил, что 100 граммов водки — это единственный доступный антидот в домашних условиях.

«Метанол всасывается очень быстро, поэтому попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут уже бессмысленны. Главное — как можно быстрее вызвать скорую и следить за состоянием человека», — рекомендовал нарколог.

Ранее в Ленобласти 19 человек отравились самогоном. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже паленого алкоголя — 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

