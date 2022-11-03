В стране и мире

С угрозой для жизни граждан: в Госдуме назвали задания срочников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России с 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Указ об этом 30 сентября подписал президент страны Владимир Путин.

В рамках осеннего призыва на службу в вооруженные силы РФ, с 1 ноября по 31 декабря, будут призваны 120 тысяч человек.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что новобранцев, которые поступают на военную службу в рамках осеннего призыва, не направят в зону специальной военной операции.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей», - сказал Шойгу.

В Государственной думе РФ раскрыли, чем могут быть заняты срочники.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российских призывников могут направить служить в регионы, соседние с зоной боевых действий, например, в Белгородскую и Курскую области, на Черноморский флот в Севастополе.

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, срочники в регионах, близких к Украине, будут выполнять задачи, не связанные с угрозой для жизни.

«Они будут выполнять задания, которые не связаны с угрозой для жизни и здоровья. Но связанные с угрозой для жизни граждан», - рассказал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU.

В качестве задания, которое могут поручить срочнику на территориях, близких к Украине, Шеремет назвал охрану жизнеобеспечивающих объектов и объектов двойного назначения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — Ura.news
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте