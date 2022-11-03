С угрозой для жизни граждан: в Госдуме назвали задания срочников

03.11.2022 | 06:13

В России с 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Указ об этом 30 сентября подписал президент страны Владимир Путин.

В рамках осеннего призыва на службу в вооруженные силы РФ, с 1 ноября по 31 декабря, будут призваны 120 тысяч человек.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что новобранцев, которые поступают на военную службу в рамках осеннего призыва, не направят в зону специальной военной операции.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей», - сказал Шойгу.

В Государственной думе РФ раскрыли, чем могут быть заняты срочники.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российских призывников могут направить служить в регионы, соседние с зоной боевых действий, например, в Белгородскую и Курскую области, на Черноморский флот в Севастополе.

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, срочники в регионах, близких к Украине, будут выполнять задачи, не связанные с угрозой для жизни.

«Они будут выполнять задания, которые не связаны с угрозой для жизни и здоровья. Но связанные с угрозой для жизни граждан», - рассказал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU.

В качестве задания, которое могут поручить срочнику на территориях, близких к Украине, Шеремет назвал охрану жизнеобеспечивающих объектов и объектов двойного назначения.