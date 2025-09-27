В стране и мире

В России предложили раздать бездомным оружие для охоты на голубей

Движение «Бездомная Россия» представило Госдуме концепцию законопроекта по решению вопроса бездомности. В частности, общественники предлагают разрешить людям, не имеющим жилья, охотиться на голубей и раздать им для этих целей пневматическое оружие. Выдержки из документа приводит сайт «Страсти».

«Голуби - разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», - говорится в документе.

Лидеры организации также призывают пускать бездомных ночевать в свободные номера отелей и пустующие квартиры россиян. В концепции сказано, что если у собственника несколько объектов недвижимости, то он может впускать людей без определенного места жительства в свободные апартаменты.

«Собственник ничего не теряет, но и вносит большой вклад в общее дело», - указывают авторы инициативы.

Кроме того, общественники предлагают распространить среди бездомных книгу «Бездомные девяностые». С помощью печатной продукции, считают они, люди смогут узнать про свои корни.

По мнению представителей движения, вышеперечисленные меры помогут улучшить положение бездомных в России.

Ранее сообщалось о банде подростков из Челябинска, устроивших охоту на бездомных. Школьники 12-14 лет находили людей без определенного места жительства, издевались над ними и избивали, снимая это на видео. Молодых людей взяли под стражу.

Источник — lenta.ru
