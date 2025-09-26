Россиян научили правильно выбрасывать мусор на даче

26.09.2025 | 21:09

Не весь мусор на даче можно выбрасывать в контейнер. Правильно утилизировать садовые отходы научил россиян садовод Андрей Туманов, пишет «Вечерняя Москва».

Органический мусор нельзя выбрасывать в бак или за забор - его лучше утилизировать на участке.

«Сжечь ветки можно в печи. Яблоки можно закопать в огороде или теплице - в последней температура выше, поэтому переработаются отходы очень быстро. Садовые культуры утилизируем в огороде, а огородные - в саду», - посоветовал специалист.

Туманов также порекомендовал не оставлять на земле больные листья - их лучше закопать так же, как гнилые яблоки. Так получится избежать заражения других растений, уточнил садовод.

Ранее россиян призвали позаботиться о подготовке дачного участка к холодам, чтобы избежать многомиллионных потерь. Нужно проверить состояние проводки, очистить участок от мусора, а также отремонтировать дымоходы и системы отопления.