Чиновники захотели наказать вдову бойца СВО за критику

В городе Сосновый Бор Ленинградской области чиновники захотели наказать вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине Ольгу Шушакову за критику. Об этом пишет 47news.ru.

Россиянка пожаловалась на плохое состояние места захоронения участника СВО и нехватку должного благоустройства - отсутствие памятных табличек, скамеек и нерегулярность автобусных рейсов из города.

«Нарезали участки, но кроме этого - ничего. Обращалась к местным депутатам, но это ничем не закончилось. После жалоб отца пообещали благоустроить Аллею славы и сделали макет памятника, но потом вышел сюжет по телевизору, где сказали - делать ничего этого не будут», - рассказала Шушакова.

Позднее в комментариях канала губернатора Ленобласти Александра Дрозденко она назвала «убожеством» установленный в администрации Соснового Бора стенд с фотографиями бойцов СВО. Женщину возмутило, что таблички установили в память только о нескольких участниках СВО.

По данным издания, после этих слов заместитель главы администрации Андрей Рахматов подал на вдову бойца СВО жалобу в полицию, в которой попросил правоохранительные органы проверить россиянку на факт осквернения памяти военнослужащих, а также разглашение персональных данных и числа не вернувшихся с фронта бойцов, что, по его мнению, является нарушением действующего законодательства.

Кроме того, как отмечает издание, в своей жалобе чиновник упомянул о нарушении приказа ФСБ «Об утверждении перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при получении их иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России». Теперь россиянке предстоит давать объяснения.

Ранее мэр города Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео, связанное с проведением СВО, и стала объектом критики горожан. Жители сочли ее тон и улыбку неуместными. После этого чиновница подала заявление в полицию на одного из критиковавших ее мужчин.