Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Подержанным машинам в России предрекли подорожание

Печать
Telegram

Введение новых правил утилизационного сбора окажет существенное влияние на вторичный рынок: подержанные машины в России подорожают.

Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных представителей автодилерской отрасли и ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Как сказала руководитель пресс-службы РОАД Вера Павлова, можно ожидать дополнительного давления на вторичный рынок: ограничение ввоза и сокращение доступных моделей приведут к росту цен и уменьшению выбора для покупателей.

Минпромторг ранее предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. С 1 ноября, как ожидается, базовая ставка сбора для этого типа авто будет формироваться на основании объема двигателя. Иными словами, чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины. Льготные ставки сохранятся лишь для импортных иномарок с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал резкое подорожание ряда популярных моделей. Речь идет о Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети