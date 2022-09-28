В России начали отзывать повестки на мобилизацию

28.09.2022 | 15:51

Российские власти признают некоторые ошибки при проведении частичной мобилизации, которую объявил президент страны Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте опубликовал информацию о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

«С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России», - сообщается на сайте.

По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных.

«Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал», - указано на сайте.

Напомним, ранее об аннулировании части повесток на мобилизацию заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.