Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

25.09.2025 | 16:06

В обозримом будущем стоимость основных видов автомобильных бензинов в России может подскочить до космического уровня на фоне проблем с доступностью топлива в ряде регионов. Об этом заявила аналитик топливного рынка Анастасия Бунина, ее слова приводит НСН.

Независимые автозаправочные станции (АЗС), отметила она, столкнулись с нехваткой топлива на фоне неподъемных отпускных цен производителей. Чтобы стабилизировать рентабельность бизнеса, пояснила Бунина, подобные АЗС, скорее всего, начнут повышать стоимость бензина.

Многие компании в настоящее время не имеют достаточных запасов бензина. Единственным выходом из кризисного положения, считает отраслевой эксперт, станут договоренности между правительством и вертикально-интегрированными компаниями (ВИНКами) по поводу сдерживания розничных цен. У ВИНКов, объяснила она, есть возможность сдержать рост цен на внутреннем рынке, так как они представляют собой компании полного цикла - от добычи сырья до конечной продажи нефтепродуктов. «Если эти компании поднимут цены до стоимости литра при покупке с биржи, цены для клиентов будут космическими», - резюмировала Бунина.

Ранее газета «Известия» сообщила об усугублении топливного кризиса в российских регионах. На фоне ограниченных запасов сотрудники АЗС стали ограничивать выдачу автомобильных бензинов клиентам. На некоторых станциях покупателям разрешают приобретать не более 10-20 литров, а другие вовсе приостановили продажу топлива, оставив в ассортименте только дизель. Проблему нехватки бензина в регионах не удается решить на протяжении последнего месяца.

Одной из главных причин кризиса стали высокие отпускные цены на топливо, несмотря на неоднократные предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ради стабилизации ситуации на внутреннем рынке вице-премьер Александр Новак заявил о решении правительства продлить действующий до конца сентября запрет на вывоз бензина из России до конца года.