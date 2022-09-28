Минобороны решило сократить число мобилизованных и аннулирует повестки

28.09.2022 | 08:37

Министерством обороны РФ принято решение о сокращении числа граждан, которые должны были быть призваны для участия в специальной военной операции на Украине.

В ведомстве уменьшили число жителей Белгородской области, подлежащих частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, на сегодняшний день в регионе осталось призвать только 120 человек, а всем, кто получит повестки «сверх нормы», их аннулируют.

«Конечно, хотелось бы, чтобы военные комиссариаты не допускали больше ошибок и недочетов, которые мы с вами видели последние несколько дней. Будем работать вместе с военными комиссарами над этим», - сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что в настоящий момент ведется работа по доукомплектации призванных солдат за счет средств региона.

Гладков подчеркнул, что мобилизованным уже выдали все необходимое, а речь идет именно о дополнительных средствах, которые военнослужащим советуют покупать самостоятельно.