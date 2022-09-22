Стало известно о запрете военнообязанным покидать регион места жительства

22.09.2022 | 10:59

В России продолжаются мобилизационные мероприятия. Молодые люди в разных регионах страны уже начали получать повестки для явки в военкоматы.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам Министра обороны Сергея Шойгу, в ряды вооруженных сил будет призвано порядка 300 тысяч человек.

Частичная мобилизация в первую очередь коснется тех, кто отслужил в армии не больше трех лет назад и имеет навыки военной службы, заявил военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что частичная мобилизация коснется «отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность».

«Она не коснется 99 процентов мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», - рассказал Володин журналистам.

При этом глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, выпускники военных кафедр вузов призываться не будут.

В некоторых регионах России в связи с мобилизационными мероприятиями введен запрет на выезд для всех военнообязанных, находящихся в запасе.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается», - говорится в приказе, который подписал военный комиссар республики Татарстан Сергей Погодин.

В приказе разъясняется, что если запасники проживают в Татарстане временно, то им приказано «немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях».

По сведениям Telegram-канала Baza и ряда СМИ, аналогичные приказы подписали военные комиссары других регионов, в том числе Самарской, Нижегородской, Курской областей, а также Республики Дагестан.