В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

Из-за федеральных норм проектирования общественных зданий в России существует системный перекос, благодаря которому мужчины имеют преимущества в использовании туалетов. Об этом заявил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, пишет «Фонтанка».
В качестве примера депутат привел спортивные объекты на 60 человек, в которых предусмотрено три унитаза для женщин против двух унитазов и четырех писсуаров для мужчин.
В бассейнах на 150 человек женщины получают 10 унитазов, а мужчины - 6 унитазов и 6 писсуаров. При этом писсуарам требуется меньше места, а их обслуживание проходит значительно быстрее, что увеличивает пропускную способность мужских туалетов.
Кроме того, на данный момент нет четких требований к количеству санитарных приборов для обеспечения равного времени ожидания в театрах, несмотря на то, что такие места чаще посещают женщины.
Депутат предлагает ввести обязательный расчет пропускной способности санузлов для объектов с одновременным пребыванием от 500 человек и закрепить в нормативах соотношение 2:1 в пользу женских кабинок для всех новых зданий. Он также планирует обратиться в Минкульт с просьбой провести аудит санитарных зон в подведомственных учреждениях.
Ранее в Госдуме раскритиковали идею сократить рабочий день для женщин. По словам депутата Светланы Бессараб, это приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей нанимать женщин.
