В России стало больше «токсичных» квартир

В России становится больше «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. Об этом «Ленте.ру» рассказал управляющий партнер Агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин.

По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, которыми единолично владеют женщины старше 60 лет.

«Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют «бабка-террор»: риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки», — пояснил Анохин.

По его словам, причиной стали несколько громких случаев, когда покупатели подобного жилья лишались квартир после того, как бывшая собственница заявляла, что совершила продажу под давлением злоумышленников.

Ситуацию осложняет и то, что титульное страхование не покрывает риски уголовных дел, связанных с мошенничеством. По мнению Анохина, проблему решит создание нового страхового продукта, который защитит обе стороны сделки.

Ранее 46-летняя жительница Калининграда лишилась жилья, миллионов рублей и влезла в долги из-за мошенников.

Источник — lenta.ru
