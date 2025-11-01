Россиянин едва не проглотил чип из купленной в магазине говядины

Житель Челябинской области едва не проглотил чип из купленной в магазине говядины. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».
Россиянин пояснил, что потратил почти 5 тысяч рублей на покупку мяса «с сюрпризом». Мужчина решил приготовить блюдо с говядиной и овощами.
Получившееся он взял с собой на работу, на обеде откусил кусочек и почувствовал треск на зубах. Горожанин извлек изо рта какую-то капсулу, однако ее часть попала в желудок.
Мужчина выяснил, что это был специальный микрочип, который служит в качестве паспорта для животного и содержит уникальный номер. По данным «112», в Челябинской области несколько лет не находили микрочипы в продукции - последний такой случай зарегистрировали в 2021 году.
Челябинец после инцидента подал жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию.
До этого сообщалось, что россиянка заболела менингитом из-за немытых фруктов и непрожаренного мяса.
