Россиянам назвали запрещенное действие с вещами соседей в подъезде

01.11.2025 | 13:32

Трогать или уничтожать вещи соседей рядом с квартирой категорически воспрещается, это может привести к уголовной ответственности, но на такого жильца можно пожаловаться в местную администрацию.

Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

«По поводу околодомового имущества, расположения и всего остального — это в управу района, то есть в местную администрацию», - сказал Гришаков.

При этом он подчеркнул, что трогать домовое имущество, где бы оно не находилось, нельзя, тем более, уничтожать или повреждать, так как это приведет к уголовной ответственности.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщала, что жильцы многоквартирных домов не имеют права захламлять общедомовое пространство личными вещами. Общим пространством считаются в том числе коридоры, лестничные клетки, площадки и тамбуры. В случаях, когда вещей слишком много, речь идет не только о нарушении интересов соседей, но и о пожарной безопасности.