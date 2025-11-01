Россиянам назвали запрещенное действие с вещами соседей в подъезде

Трогать или уничтожать вещи соседей рядом с квартирой категорически воспрещается, это может привести к уголовной ответственности, но на такого жильца можно пожаловаться в местную администрацию.
Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.
«По поводу околодомового имущества, расположения и всего остального — это в управу района, то есть в местную администрацию», - сказал Гришаков.
При этом он подчеркнул, что трогать домовое имущество, где бы оно не находилось, нельзя, тем более, уничтожать или повреждать, так как это приведет к уголовной ответственности.
Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщала, что жильцы многоквартирных домов не имеют права захламлять общедомовое пространство личными вещами. Общим пространством считаются в том числе коридоры, лестничные клетки, площадки и тамбуры. В случаях, когда вещей слишком много, речь идет не только о нарушении интересов соседей, но и о пожарной безопасности.
