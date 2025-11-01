В стране и мире

Россиянам назвали запрещенное действие с вещами соседей в подъезде

Печать
Telegram

Трогать или уничтожать вещи соседей рядом с квартирой категорически воспрещается, это может привести к уголовной ответственности, но на такого жильца можно пожаловаться в местную администрацию.

Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

«По поводу околодомового имущества, расположения и всего остального — это в управу района, то есть в местную администрацию», - сказал Гришаков.

При этом он подчеркнул, что трогать домовое имущество, где бы оно не находилось, нельзя, тем более, уничтожать или повреждать, так как это приведет к уголовной ответственности.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщала, что жильцы многоквартирных домов не имеют права захламлять общедомовое пространство личными вещами. Общим пространством считаются в том числе коридоры, лестничные клетки, площадки и тамбуры. В случаях, когда вещей слишком много, речь идет не только о нарушении интересов соседей, но и о пожарной безопасности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети