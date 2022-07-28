В ПФР назвали тех, кто лишится пенсии

28.07.2022 | 15:34

Согласно действующему законодательству РФ, основу будущей пенсии гражданина закладывает его работодатель, который ежемесячно уплачивает страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

В некоторых случаях, человек может быть лишен будущей пенсии и социальной защиты.

«Соглашаясь на зарплату в конверте, человек лишает себя не только будущей пенсии, но и социальной защиты – нет гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, и многое другое», - отметили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Все взносы, которые работодатель внес за своего сотрудника в ПФР, учитываются на индивидуальном лицевом счете, который Пенсионный фонд открывает каждому работающему гражданину.

«Чем больше накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой страховой пенсии. При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В таких случаях средства не поступают на пополнение индивидуального лицевого счета гражданина в ПФР, или будущая пенсия формируется в минимальном размере», - рассказала управляющий Отделением ПФР Наталья Мельникова.

В Пенсионном фонде России предложили гражданам самостоятельно контролировать своих работодателей.

«Проверяйте состояние своего индивидуального лицевого счета. Удобнее всего это делать с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. Чтобы войти в него, используйте Ваш логин и пароль от портала Госуслуг», - уточнили в пресс-службе ПФР.