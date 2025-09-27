В стране и мире

Россиян предупредили о запрете на покупку определенных товаров

Печать
Telegram

По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

В частности, под ограничения попадают продукты и товары с радиоактивными загрязнениями, нарушением правил хранения или просроченные. Также в России запрещены к реализации безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная социальным структурам, алкогольная продукция без лицензии и необходимых документов или изготовленная в кустарных условиях, гусиные или утиные яйца, добавила эксперт.

Помимо этого, санитарные нормы запрещают продажу грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной продукции, без документов и маркировки. Ноженко отметила, что пищевые продукты без упаковки также запрещены к реализации (с некоторыми исключениями), а сырым молоком можно торговать лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.

Собеседница издания предупредила россиян, что от покупки данных категорий товаров стоит воздержаться, даже если они предлагаются со скидкой.

Ранее младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман сообщила, что покупателям не стоит отказываться от чеков в магазинах. Она заметила, что магазинам выгодно, когда покупатели отказываются от чеков, поскольку это экономит им бумагу, чернила для кассовых аппаратов и средства для их обслуживания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети