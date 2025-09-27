В стране и мире

Названа повышающая вероятность инфаркта и инсульта специя

Соль - специя, необходимая для обеспечения правильной работы организма, однако ее избыток в рационе грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог Армине Афонина. Об этом она рассказала РИАМО.

Врач объяснила, что, когда соли в рационе становится чрезмерно много, в организме начинает задерживаться жидкость. Из-за этого увеличивается объем циркулирующей крови и возрастает нагрузка на сердце и сосуды. В результате сердечная мышца быстро изнашивается, повышается вероятность развития артериальной гипертонии, инсульта и инфаркта, предупредила Афонина.

По ее словам, переизбыток соли негативно сказывается и на здоровье почек. Систематическое злоупотребление этой специей может спровоцировать образование камней в мочевыводящих путях и увеличить риск остеопороза вследствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена.

Наконец, как отметила врач, любовь к соленой пище может стать причиной головных болей, учащенного мочеиспускания, трудностей с концентрацией внимания и ожирения.

Ранее эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим рассказала, как за минуту проверить состояние здоровья. По ее словам, способность удерживать равновесие на одной ноге в течение определенного времени является маркером долголетия.

