В России появятся «бомж-туры» для богачей

27.09.2025 | 12:14

В России появится специальные «бомж-туры» для богатых людей, которые хотят «перезагрузиться». Об этом сообщает Ura.ru.

Организатором выступил житель Тюменской области Федор Цветков, прежде уже занимавшийся турами разного формата. В том числе он отправлял зумеров на отдых в деревню.

В рамках дауншифтинг-тура для богачей Цветков предложит клиентам провести три дня на теплотрассе, спать на картонке и питаться подаяниями.

По его словам, уже есть первые желающие попробовать такой эксперимент. В их числе чиновники и политики.

Ранее сообщалось, что в России задумали перевоспитать зумеров с помощью жизни в деревне - для поколения Z появились пакетные туры с проживанием вдали от городов. Так, «Тур для зумера» обойдется в сумму около 20 тысяч рублей на человека и будет включать в себя недельное проживание в подмосковной деревне Бабенки.