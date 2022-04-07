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В стране и мире

ЕР: В Мариуполе созданы центры гуманитарной помощи

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Также по инициативе партии сформирован штаб, который займется устройством детей-сирот ЛДНР в российские семьи.

О его создании секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в ходе поездки на Донбасс и встречи с главами Донецка и Луганска Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Возглавит работу штаба Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению», - цитирует Андрея Турчака сайт ER.ru.

Он также напомнил, что за полтора месяца с начала ведения специальной военной операции на Украине «Единая Россия» наладила поставки гуманитарной помощи.

Чтобы преодолеть последствия длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, «Единая Россия» открыла центр помощи в Мариуполе. Ежедневно сюда обращаются порядка 6 000 человек. Здесь организован пункт медпомощи, работает полевая кухня, можно зарядить телефон и получить сим-карту.

«Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там. На это нужно время, но логистику мы отстраиваем», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

За 13 дней жителям было передано больше 52 тысяч продуктовых наборов, 142 тысячи буханок хлеба и почти 300 тысяч литров воды. Помощь получают и жители левобережных районов Мариуполя, куда еще недавно продукты и воду возить было невозможно.

«На левом берегу работают наши машины. Они развозят гуманитарку по жилым кварталам. По мере прохождения территорий будем приближать к линиям соприкосновения», - подчеркнул Андрей Турчак.

Для поиска пропавших родственников работает сайт poisk-mariupol.ru. За несколько дней на него поступило почти 4 тысячи заявок. Данные о пропавших проверяются волонтерами на предмет их прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе.

Больше месяца в больницах Донбасса работают врачи под руководством председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Хубезова. Коллективам помогают больше 50 медиков из России.

«Сейчас самое главное - помощь людям. В тепле, в воде, в свете, продуктах. Мы обсуждали вопросы восстановления. Нужно запускать продовольственные рынки, продовольственные цепочки, открывать магазины. И здесь вся помощь, которая с нашей стороны необходима, оказывается. В понятной временной перспективе все закончится, и мы перейдем к восстановлению мирной жизни», - заключил Андрей Турчак.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы ЕР
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