Россияне неправильно сделали ремонт и подорвали квартиру

01.11.2025 | 17:13

Жители Ростова-на-Дону неправильно сделали ремонт и подорвали квартиру в многоэтажной новостройке. О происшествии сообщает Telegram-канал 116.RU.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря, 23. Взорвался газ в одной из квартир на 11-м этаже. По словам очевидцев, после хлопка выбило все стекла в комнатах.

Причиной стала незаконная перепланировка — владельцы жилья самовольно изменили проектную систему газового оборудования, рассказали в управляющей компании.

На место прибыли спасатели и оперативно потушили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мощный взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Сочи. В трех квартирах выбило окна. Также сообщалось о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек. Причиной взрыва стала утечка газа. Под завалами после взрыва в многоэтажном жилом доме нашли ребенка. Его увезли на машине скорой помощи. Также известно, что одного мужчину не удалось спасти, а еще три человека — получили травмы и ранения.