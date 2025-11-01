Россияне неправильно сделали ремонт и подорвали квартиру

Жители Ростова-на-Дону неправильно сделали ремонт и подорвали квартиру в многоэтажной новостройке. О происшествии сообщает Telegram-канал 116.RU.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря, 23. Взорвался газ в одной из квартир на 11-м этаже. По словам очевидцев, после хлопка выбило все стекла в комнатах.
Причиной стала незаконная перепланировка — владельцы жилья самовольно изменили проектную систему газового оборудования, рассказали в управляющей компании.
На место прибыли спасатели и оперативно потушили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее мощный взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Сочи. В трех квартирах выбило окна. Также сообщалось о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек. Причиной взрыва стала утечка газа. Под завалами после взрыва в многоэтажном жилом доме нашли ребенка. Его увезли на машине скорой помощи. Также известно, что одного мужчину не удалось спасти, а еще три человека — получили травмы и ранения.
Последние новости
- Следование приметам привело россиянина в автозак
- Россиянин едва не проглотил чип из купленной в магазине говядины
- В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах
- Россиянам назвали запрещенное действие с вещами соседей в подъезде
- Врач развеял миф о пользе витамина С при простуде и назвал более эффективную альтернативу
- В России стало больше «токсичных» квартир
- Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство
- В России спасли девятилетнего мальчика с глазом в кишечнике
- Стало известно об ограничении регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
- Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!