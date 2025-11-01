В стране и мире

Следование приметам привело россиянина в автозак

В Подмосковье росгвардейцы задержали дебошира, бившего посуду в торговом центре. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по Московской области.

Задержанным оказался 37-летний житель Люберец. Ущерб от его действий достиг 200 тысяч рублей.

Силовики приехали после поступления на пульт централизованной охраны сообщения о сработавшей тревожной сигнализации. Злоумышленника в автозаке увезли в отделение.

Преступление попало на видео. На кадрах видно, как мужчина разбивает тарелки со стеллажей в магазине. После задержания дебошир признался, что первая тарелка была разбита «на счастье», а дальше, следуя приметам и «войдя во вкус», он уже не смог остановиться.

Ранее в Санкт-Петербурге продавец магазина получил ножевые ранения от буйного покупателя.

Фото и видео ГУ Росгвардии по Московской области.

