Украина решила начать войну в Донбассе

24.01.2022 | 17:18

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках готовятся к предстоящим боевым действиям. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Украины планируют силовой вариант решения конфликта, сообщает URA.RU.

«Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений», — цитирует Басурина telegram-канал «Народная милиция ДНР».

По мнению представителя Народной милиции ДНР, в случае агрессии против Донбасса Украина сильно пожалеет. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — заявил Басурин.

Ранее о начале военного конфликта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они её называют», — заявила она, комментируя информацию о переброске ВСУ в Донбасс тяжелого вооружения.