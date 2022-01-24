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В стране и мире

Украина решила начать войну в Донбассе

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В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках готовятся к предстоящим боевым действиям. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Украины планируют силовой вариант решения конфликта, сообщает URA.RU.

«Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений», — цитирует Басурина telegram-канал «Народная милиция ДНР».

По мнению представителя Народной милиции ДНР, в случае агрессии против Донбасса Украина сильно пожалеет. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — заявил Басурин.

Ранее о начале военного конфликта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они её называют», — заявила она, комментируя информацию о переброске ВСУ в Донбасс тяжелого вооружения.

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Источник — ura.news
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Гость||

Лавров: "Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая, что это произойдет, вы тут же спрашиваете: а почему сейчас? А когда не нападать то нам?"

Кто-нибудь понял что он сказал?

Гость||

многоходовочник опять всех переиграл...

Гость||

А кто нибудь сомневался, что Украина попытается вернуть свои территории?Так они все эти годы и не скрывали, что будет война и все деньги пустили на военщину.Беда в том, что как с Грузией тут не получится,затянется на годы.

Гость||

Российским школьникам на уроках истории сократят объем информации о Европе. Новые приоритеты — история Африки, Азии и Латинской Америки.

Слыш, Европы не существует

Гость||

Украину провоцируют сами знаете кто. Если по Басурину «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться" - война надолго и Россия будет втянута непременно. Одни манипуляции.

Гость||

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский успокаивает родителей, чьи дети могут принять участие в возможной войне с Украиной.

Гость||

Только Путин остановит это безумие.

Гость||

Донбас и Луганск это территория Украины России оккупированного Крыма мало?

Гость||

Гость писал(a):

Донбас и Луганск это территория Украины
А разве кто-то возражает?

Гость||

Отдать Крым и валить с донбаса и Луганска разумная Россия поддерживает украинцев!

Гость||

А ты там что ли?

Гость||

Гость писал(a):

Кто-нибудь понял что он сказал?
Тебе одному дураку ничего не понятно

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.01.2022 18:23|

Отдать Крым и валить с донбаса и Луганска разумная Россия поддерживает украинцев!

Вот твоего чмыриного мнения тут не хватало

Гость||

Мне пофиг!

Имя: Гость
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