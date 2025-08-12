Россияне сохранили тренд на накопления в июле

12.08.2025 | 11:32

По оценкам ВТБ, в июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 млрд рублей. Тренд на сбережения продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% - сейчас он превышает 61 трлн рублей.

Основной драйвер роста рынка сбережений - вклады в национальной валюте. На них приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях, из почти 800 млрд в июле - более 600 млрд. Рост сбережений в национальной валюте - 7,5% с начала года.

В ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 трлн, из которых более 10,6 трлн пришлось на рублевые вложения.

«Рынок сбережений продолжает рост, хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе. Тем не менее вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.