В районах области будут жестче контролировать использование земель

10.08.2024 | 17:33

В пятницу, 9 августа, на заседании правительства Пензенской области обсуждался вопрос контроля за сельскохозяйственными угодьями.

Об итогах инвентаризации земель, проведенной с применением технологий космического мониторинга, доложил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев. По его словам, общая площадь сельхозугодий составляет 2 879 000 га, из которых 422 000 га не используется по назначению.

«Более 300 тысяч гектаров - это залежные земли, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. На земельных участках общей площадью 97 тысяч гектаров возможно ведение экономически выгодного сельскохозяйственного производства после расчистки их от древесно-кустарниковой растительности и введения в сельхозоборот», - доложил министр.

Органы местного самоуправления должны постоянно контролировать владельцев, чтобы заставить их использовать землю по назначению. По итогам инвентаризации региональный минсельхоз составил план мероприятий: проверкам подвергнется более 72 000 га земли. Пока обследовано 48 000 га - около 70% от плана.

Некоторые районы серьезно отстают от плана. Так, в Земетчинском, Неверкинском и Сосновоборском районах обследована только треть таких участков.

Губернатор Олег Мельниченко потребовал активизировать процесс.

«Главы муниципальных образований должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы сельхозугодья работали и приносили деньги, чтобы увеличивались налоговые поступления. У районов есть возможность активно заниматься пополнением бюджета, а не ждать областной помощи», - подчеркнул губернатор.

Хорошо налажен процесс контроля за использованием земель в Шемышейском, Городищенском, Каменском, Никольском, Нижнеломовском районах. Их главы направили информацию, полученную в ходе проверок, в налоговую инспекцию. Нерадивых владельцев ждет отмена льготного механизма налогообложения.

«Земельный налог будет начисляться в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка, если земля находится в собственности, но не используется более половины ее общей площади, не реализуется проект культуртехнической мелиорации, при этом право собственности зарегистрировано более года назад», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

До конца августа минсельхоз проведет для глав районов обучающий семинар с участием представителей налоговой службы и Россельхознадзора, на котором руководители муниципалитетов получат разъяснения.