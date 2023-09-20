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Экономика

Эксперт спрогнозировал рост цен на яйца и мясо до конца года

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До конца 2023 года вырастут цены на яйца и мясо. Это обусловлено ослаблением рубля, а также увеличением стоимости оборудования и кормов.

Такой прогноз дал изданию News.ru генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.

Как правило, зимой стоимость десятка яиц повышается из-за сезонного фактора. Однако в этом году на цену повлияет ослабление нацвалюты, рост стоимости кормовых добавок и оборудования для производства.

Ожидается, что яйца подорожают на 15%.

Стоимость килограмма мяса, вероятно, подрастет на 5%. По словам Плугова, влияние окажет оптовый прайс на говядину, который в апреле поставил рекорд.

Как ранее сообщили в Банке России, в августе в Пензенской области годовая инфляция ускорилась почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,57%. Годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился до 4,47% - с 2,47% в июле.

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