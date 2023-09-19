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Экономика

В Пензенской области продолжает ускоряться годовая инфляция

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В августе в Пензенской области годовая инфляция ускорилась почти на 1% по сравнению с июлем и составила 4,57%. Такой динамике способствовало ослабление рубля и повышение спроса на некоторую продукцию.

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился до 4,47% - с 2,47% в июле.

«Из-за ослабления рубля у российских животноводов выросли расходы на обслуживание импортного оборудования и покупку кормовых добавок иностранного производства. В результате ускорился годовой рост цен на мясо птицы, свинину и, как следствие, мясные копчености. Снижение обменного курса рубля способствовало увеличению годового прироста цен на бананы и апельсины», - объяснили в Банке России.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь прирост стоимости повысился до 2,61% после 1,41% месяцем ранее.

«Подорожали импортные фармацевтические субстанции для производства лекарств и готовые препараты иностранного производства. Ввиду этого годовой рост цен на медикаменты ускорился», - отметили специалисты.

Кроме того, на оптовом рынке повысилась стоимость бензина, замедлилось снижение цен на смартфоны и ноутбуки.

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция в августе достигла 4,69%, в целом по России - 5,15%.

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