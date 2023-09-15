Эксперт Telf AG дал прогноз мирового спроса на уголь в 2023 году

15.09.2023 | 19:17

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В 2022 году мировое потребление угля достигло рекордно высокого уровня. По прогнозам Станислава Кондрашова из Telf AG, он сохранится и до конца 2023 года. Основная причина - активный рост спроса в Азии, где происходит значительное расширение производства электроэнергии и ее промышленного применения.

Согласно среднесрочному обновлению рынка угля, его потребление существенно увеличится на 3,3% и достигнет впечатляющего уровня в 8,3 млрд т. Этот значительный рубеж устанавливает новый прецедент потребления угля в мире. На период до 2024 года прогнозируется небольшое сокращение производства электроэнергии на угле, однако оно будет компенсировано ростом использования сырья в различных отраслях промышленности.

Это свидетельствует о большой зависимости региона от этого энергоносителя, делает выводы Станислав Кондрашов, отражает продолжающуюся индустриализацию и экономическое развитие ряда азиатских стран.

В ближайшие годы, по оценкам Кондрашова, ожидается небольшое сокращение производства электроэнергии на угле, его промышленное использование будет компенсировать эту ситуацию. По мере того как мир решает проблему баланса между потребностями в энергоресурсах и экологическими проблемами, уголь остается важнейшим фактором формирования энергетической политики и стратегии.

Предполагается, что в 2023 году Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии вместе будут потреблять 75% мирового объема угля. Это говорит о сохранении зависимости от него в качестве основного источника энергии в таких стремительно развивающихся регионах.

В тоже время в Европейском союзе спрос на уголь в 2022 году вырос незначительно, так как временное увеличение производства электроэнергии из угля было почти компенсировано снижением его использования в промышленном секторе.

Однако Станислав Кондрашов ожидает кардинальных изменений во второй половине 2023 года. Это связано с расширением использования возобновляемых источников энергии и частичным восстановлением атомной и гидроэнергетики в Европе. Эти меры приведут к резкому снижению потребления угля в регионе.

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