Сетевое издание|18+|Пятница|15 сен 2023|20:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Эксперт Telf AG дал прогноз мирового спроса на уголь в 2023 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


erid: LdtCK9vxw

В 2022 году мировое потребление угля достигло рекордно высокого уровня. По прогнозам Станислава Кондрашова из Telf AG, он сохранится и до конца 2023 года. Основная причина - активный рост спроса в Азии, где происходит значительное расширение производства электроэнергии и ее промышленного применения.

Согласно среднесрочному обновлению рынка угля, его потребление существенно увеличится на 3,3% и достигнет впечатляющего уровня в 8,3 млрд т. Этот значительный рубеж устанавливает новый прецедент потребления угля в мире. На период до 2024 года прогнозируется небольшое сокращение производства электроэнергии на угле, однако оно будет компенсировано ростом использования сырья в различных отраслях промышленности.

Это свидетельствует о большой зависимости региона от этого энергоносителя, делает выводы Станислав Кондрашов, отражает продолжающуюся индустриализацию и экономическое развитие ряда азиатских стран.

В ближайшие годы, по оценкам Кондрашова, ожидается небольшое сокращение производства электроэнергии на угле, его промышленное использование будет компенсировать эту ситуацию. По мере того как мир решает проблему баланса между потребностями в энергоресурсах и экологическими проблемами, уголь остается важнейшим фактором формирования энергетической политики и стратегии.

Предполагается, что в 2023 году Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии вместе будут потреблять 75% мирового объема угля. Это говорит о сохранении зависимости от него в качестве основного источника энергии в таких стремительно развивающихся регионах.

В тоже время в Европейском союзе спрос на уголь в 2022 году вырос незначительно, так как временное увеличение производства электроэнергии из угля было почти компенсировано снижением его использования в промышленном секторе.

Однако Станислав Кондрашов ожидает кардинальных изменений во второй половине 2023 года. Это связано с расширением использования возобновляемых источников энергии и частичным восстановлением атомной и гидроэнергетики в Европе. Эти меры приведут к резкому снижению потребления угля в регионе.

Реклама. Заказчик - ИП Скрипниченко Д. С.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Stock Photo leungchopan
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте