ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

12.05.2025 | 16:07

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С 12 мая ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Решение принято в поддержку инициативы Президента РФ, направленной на повышение доступности жилья для семей. Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, в банке остаются без изменений.

«ВТБ улучшил условия льготной ипотеки для своих партнеров и клиентов, исполнив поручение президента по итогам президиума Госсовета. Призываем другие банки, работающие с господдержкой, последовать нашему примеру. Для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка. Мы надеемся на скорейшее принятие регуляторных решений, которые позволят сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль, обеспечив семьям возможность приобрести собственное жилье», - прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков.

Ранее ВТБ инициировал комплекс мер для поддержания объемов выдач льготной ипотеки в связи с отменой обязательных комиссий по господдержке. Среди них увеличение для банков размера субсидии по всем льготным программам и ее авансирование, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера.

В банке рассчитывают, что эти предложения будут учтены при окончательном решении регулятора и правительства.

По итогам четырех месяцев 2025 года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов.

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