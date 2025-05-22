Экономика

Прирост рынка рублевых сбережений в апреле увеличился в 2 раза

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Общерыночный объем рублевых пассивов в апреле достиг 55,5 трлн рублей, прибавив за месяц 976 млрд (+1,8%). Это в 2 раза больше прироста за март. По прогнозам ВТБ, в мае рублевый рынок сбережений увеличится еще на 587 млрд рублей. Общий портфель сбережений в апреле превысил 58,8 трлн рублей.

Основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам 1-го полугодия рублевый портфель сбережений в России превысит 57,5 трлн (+7,3%), а в конце года может достичь 65 трлн (+21%).

«Сберегательная активность населения остается на высоком уровне - рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на 1 трлн рублей, превысив наши ожидания. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки. Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Рынок уже реагирует на эти «красные флаги»: доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, а тренд на снижение ставок усиливается», - прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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